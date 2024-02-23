مي عمر تخوض السباق الرمضاني بمسلسل "نعمة الأفوكاتو"

ياسر رشاد - القاهرة - تخوض الفنانة مي عمر، السباق الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل "نعمة الأفوكاتو"، ومن المقرر ان تقدم شخصية جديدة ومختلفة.

وكانت طرحت قناة mbc مصر، البرومو الدعائى الرسمي لمسلسل نعمة الأفوكاتو، وظهرت الفنانة مي عمر، فى البرومو تجسد شخصية المحامية نعمة سعيد أبو علب المحامية بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، وتدخل فر صراعات كثيرة منها صراع مع أحمد زاهر الذى كان متزوج منها واستغل نفوذها، وتحاول الانتقام منه.

مسلسل نعمة الأفوكاتو

ويشارك فى مسلسل نعمة الأفوكاتو، عدد كبير من النجوم منهم : "مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، سامي مغاوري، عماد زيادة، سلوى عثمان، لبنى ونس، كمال أبورية، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.

أخر أعمال الفنانة مي عمر

يذكر أن آخر أعمالها مسلسل "علاقة مشروعة" الذي طرح في السباق الرمضاني الماضي، وهو مكون من 15 حلقة، بمشاركة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.