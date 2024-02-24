خاص وبالفيديو - كارلوس شاهين يتحدث عن كواليس التحضير لـ " أرض الوهم " .. وهذا ما كشفته كريستين شويري وجوي حلاق

ميرنا وليد - بيروت - "أرض الوهم" هو فيلم للمخرج اللبناني كارلوس شاهين، يروي قصة فتاة إسمها ليلى ويتطرق إلى المشاكل التي تمر بها في حياتها مع عائلتها بسبب العادات والتقاليد و غيرها من المظاهر الإجتماعية، وتدور أحداث الفيلم في عام 1958 في إحدى الضيع الجبلية اللبنانية.



و يقوم ببطولة الفيلم الفنانة اللبنانية ماريلين نعمان والممثل اللبناني طلال الجردي، وممثلين عديدين نذكر منهم أحمد قعبور، كريستين شويري، فؤاد يمين، أنطوان مرعب حرب، جوي حلاق، روبي رمضان و غيرهم من الممثلين، وكتب العمل كارلوس شاهين وتريستان بينوا.

موقع "الفن" تواجد في العرض الأول للفيلم وكان لنا لقاء مع المخرج كارلوس شاهين تحدثنا خلاله عن إختياره لإسم الفيلم، كما وتحدثنا عن إختياره للممثلين وخاصة إختياره للممثل الطفل أنطوان مرعب حرب لقيامه بدور الطفل في الفيلم.

كما وكان لنا حديث مع الممثلة كريستين شويري عن دورها في هذا العمل و عن أجواء كواليس التصوير، بالإضافة إلى العمل مع كارلوس شاهين.

وإلتقى موقعنا بالممثلة جوي حلاق للحديث عن دورها و عن الكواليس وعن تعامل فريق العمل مع الطفل أنطوان خلال التصوير.

التفاصيل في الفيديو المرفق: