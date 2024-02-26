بالصور.. حفل شيرين عبدالوهاب يرفع شعار كامل العدد ببيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب حفلا غنائيا ضخما على مسرح فورم دي بيروت، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وصعدت شيرين على خشبة المسرح بمصاحبة فرقتها الموسيقية بكامل أناقتها بأغنيتها الشهيرة "نساي"وسط تصفيق وهتافات وإعجاب الجمهور الذي استقبلها بعبارات "وحشتينا يا شيرين".

ومن جانبها علقت شيرين على حفاوة الاستقبال قائلة: "وإنتم كمان وحشتوني".

وقدمت شيرين خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها منها: "حبه جنة، الوتر الحساس، كلام عينيه، أنا في الغرام، عين ونني، أنا كتير، مشاعر، كلها غيرانة، كده يا قلبي، على بالي، بحبك إنت".

وشارك في إحياء فقرات الحفل ديسكو بيروت وكريستين درامز وجاي مانوكيان وقام بالتنظيم فادي أبو عاص FA Production وتامر عبد المنعم pmg وإضاءة حاتم الخولي وصوت أحمد عبد القادر.

وتألقت شيرين عبدالوهاب مؤخرا في إحياء ختام حفل أولى الليالي السعودية المصرية التي تقام بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

وشارك في إحياء الحفل بحضور كبار نجوم الفن والإبداع، كما تصدرت أغنية "الدهب" التى أطلقتها شيرين عبدالوهاب مؤخرا تريند مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعد عودة قوية لها وهي كلمات تامر حسين ولحن مدين.