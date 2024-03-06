وائل جسار يقترب من الـ5 ملايين بأغنية "كل وعد"

ياسر رشاد - القاهرة - تخطت أغنية المطرب وائل جسار والتي تحمل عنوان "كل وعد" أكثر من 4 ملايين مشاهدة وذلك خلال ما يقرب من شهر منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أعرب المطرب وائل جسار أخيرا، عن سعادته بعد تخطى أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "كل وعد"، 2 مليون مشاهدة منذ طرحها على حسابه على موضع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية كل وعد

نشر وائل جسار مقطع فيديو من الأغنية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

تفاصيل أغنية "كل وعد"

أغنية "كل وعد" من كلمات رفيق نجيب، وألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وماستر وسام عبد المنعم، جيتار أحمد حسين، منتج منفذ رامز سليمان، وإخراج الكليب نور سالم، وشاركته في الفيديو كليب زوجته ميراي، كما وجه لها الشكر في نهاية الكليب، مضيفا "وراء كل رجل عظيم امرأة.. إلى توأم روحي ميراي".وجاءت كلمات الأغنية: كل وعد وعدته لك هوفيه لك متخافيش، كل حلم هيجي وقته وبآوانه متقلقيش، مش هقصر يوم معاكي صدقيني، اجمدي ده أنا بقوى بيكِ ما تضعفيش.