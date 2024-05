شكرا لقرائتكم خبر عن هيلي ستاينفيلد تخطف الأنظار بفستانها على السجادة الحمراء للأوسكار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الاوسكار الـ 96 الذي يستقبله مسرح دولبي في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وصول النجمة هيلي ستاينفيلد، التي خطفت الأنظار لحظة وصولها بفستانها الأنيق من تصميم خلاب.



وتأتي قائمة الأفلام الأكثر ترشيحاً للدورة الـ 96 من حفل توزيع جوائز الأوسكار كالتالي:

فيلم Oppenheimer حاز على 13 ترشيحا

فيلم Poor Things حاز على 11 ترشيحا

فيلم Killers of the Flower Moon حاز على 10 ترشيحات

فيلم Barbie حاز على 8 ترشيحات

فيلم Maestro حاز على 7 ترشيحات

فيلم American Fiction حاز على 5 ترشيحات

فيلم Anatomy of a Fall حاز على 5 ترشيحات

فيلم The Holdovers حاز على 5 ترشيحات

فيلم The Zone of Interest حاز على 5 ترشيحات

فيلم Napoleon حاز على 3 ترشيحات

فيلم The Creator حاز على ترشيحين

فيلم Nyad حاز على ترشيحين

فيلم Past Lives حاز على ترشيحين

فيلم Society of the Snow حاز على ترشيحين

فيلم Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One حاز على ترشيحين

ومن المقرر أن تقيم المغنية العالمية مادونا حفلة سنوية في وقت متأخر من الليل بعد انتهاء حفل الأوسكار، بعد الانتهاء من حفل توزيع الجوائز الرسمي، ومن بعدها ستستضيف المغنية العالمية بيونسيه وزوجها جاي زي حفلهما السنوي لكبار الشخصيات.

كما سيكون كل من زيندايا وميشيل فايفر والفائزين بالأوسكار نيكولاس كيج وآل باتشينو هم من بين المجموعة الأولى من مقدمي حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ96 لهذا العام، بالإضافة إلى الفائزين من العام الماضي بريندان فريزر من فيلم "The Whale" وميشيل يوه، وكي هوي كوان، وجيمي لي كيرتس من الفائز بجائزة أفضل فيلم "Everything Everywhere All at Onc".