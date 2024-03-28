ميرنا وليد - بيروت - شوقت الممثلة المصرية يسرا متابعيها لفيلمها الجديد "شقو"، المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل.

وشتاركت يسرا متابعيها عبر حسابها الرسمي، بوستر الفيلم، وأرفقته بتعليق روجت من خلال للفيلم الجديد.

وكتبت يسرا في تعليقها: ""استنوا الدكتورة في فيلم شقو عيد الفطر ٢٠٢٤ في كل سينمات مصر".

وفيلم "شقو" من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي حول صديقين خارجين على القانون يقومان بالعديد من الأعمال الإجرامية والمشبوهة بمساعدة شخصيات آخرى.

والفيلم من بطولة عدد من الممثلين إلى جانب يسرا، من بينهم: محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، عمرو يوسف، وغيرهم.

كانت هذه تفاصيل خبر يسرا تشوق متابعيها لفيلمها الجديد لعيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.