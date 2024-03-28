ميرنا وليد - بيروت - خطف الممثل الطفل زيد البيروتي الأنظار في موسم دراما رمضان الحالي بموهبته التمثيلية، بعد ظهوره في مسلسلي "ولاد بديعة" و"أغمض عينيك".

واستطاع زيد البالغ من العمر 6 سنوات، أن يحقق بأدواره نجاحا كبيراً بقدرته التمثيلية المميزة، إذ يلعب دور البطولة في مسلسل "أغمض عينيك" إلى جانب الممثلة السورية أمل عرفة، كما أدى دور ياسين الطفل في مسلسل "أولاد بديعة".

وقدم زيد دور مميز في مسلسل "أغمض عينيك"، إذ أدى دور طفل مصاب بالتوحد، وتسعى والدته "أمل عرفة" لتأمين حالة الاستقرار النفسي لديه.

وجذب زيد الأنظار إليه أيضاً بدور ياسين الطفل توأم شاهين، والتي يؤديها الممثل يامن حجلي في مسلسل "ولاد بديعة".

كانت هذه تفاصيل خبر الطفل "ياسين" في "ولاد بديعة" يلفت الأنظار.. من هو زيد البيروتي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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