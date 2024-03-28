شريف سلامة بأوّل تعليق بعد إصابة زوجته داليا مصطفى بالسكري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تعليقه الأول على إعلان زوجته الفنانة داليا مصطفى إصابتها بمرض السكري ووضعها جهازً ملتصقاً بجلدها لقياس نسبة السكر في الدم، أعرب الفنان شريف سلامة عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها من الجمهور، بعد إعلان داليا عن إصابتها بالمرض.

وقال شريف سلامة: “رأيت دعمًا كبيرًا لها منذ إعلانها وسعدت بذلك وأرى أنه تصرف جيد منها في أنها تقوم بتوعية الجمهور، وتسليط الضوء على التفاصيل المهمة لهذا المرض، حتى لا يقع أحد فيها، ومرض السكر من الأمراض الصديقة اللي لازم يتعامل معها بحب وصداقة وحرص وهدوء”.

وعن شخصيته في مسلسل “كامل العدد + 1″، الذي يخوض به سباق الدراما الرمضاني الحالي،والذي يشارك في بطولته بجوار الفنانة دينا الشربيني، قال شريف: “العمل سلط الضوء على مواقف وأحداث تتم بالفعل في المجتمع، والهدف منها التوعية، وتصرف شخصية أحمد في الأحداث غير موفق، حتى لو مشاكل الأولاد أثرت على الزوجة في عدم الاهتمام الخاص به، لا يجوز خيانتها”.