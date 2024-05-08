الامارات | طقس الإمارات غداً.. فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مع انخفاض في درجات الحرارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا ومغبرا أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة جنوباً صباحاً، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، شمالية غربية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:43 والثاني عند الساعة 01:36 والجزر الأول عند الساعة 07:57 والثاني عند الساعة 19:19.

و بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج يضطرب ليلاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:06 والثاني عند الساعة 21:59 والجزر الأول عند الساعة 16:41 والثاني عند الساعة 04:51.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 43 30 70 20

دبي 42 30 70 20

الشارقة 41 30 70 20

عجمان 36 27 75 25

أم القيوين 38 25 65 20

رأس الخيمة 40 24 55 20

الفجيرة 39 30 50 15

العـين 42 25 55 20

ليوا 43 24 60 20

الرويس 38 25 65 25

السلع 39 26 65 25

دلـمـا 37 28 75 30

طنب الكبرى 35 26 75 35

طنب الصغرى 35 26 75 35

أبو موسى 35 26 75 35