ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد النجم فنسنت أنتوني فون المولود في 28 آذار 1970 في مينيابوليس، مينيسوتا، الولايات المتحدة الأميركية، ونشأ في ليك فورست، إلينوي، جدته لأبيه لبنانية، وجده من أمه إيطالي .
كان فينس مهتمًا بالمسرح في وقت مبكر وحصل على مكان في إعلان تجاري لشيفي، في عام 1988 انتقل إلى هوليوود، ونجح في الظهور في بعض المواقع التلفزيونية، لكن هدفه الحقيقي كان الوصول إلى الشاشة الكبيرة.
قام بأول دور له في فيلم رودي (1993) حيث التقى بصديقه جون فافريو، الذي كان يكتب سيناريو يشرح تفاصيل حياته كممثل عاطل عن العمل. تمت كتابة فينس في العهرة (1996) بواسطة جون ليلعب شخصية "ترينت" .
رآه ستيفن سبيلبرغ وألقى به في الجزء الثاني ذي الميزانية الكبيرة The Lost World: Jurassic Park (1997)، أعطى هذا الدور فينس العرض الذي يحتاجه ليصبح نجمًا سينمائيًا، ولأول مرة، يختار الأدوار التي يريد أن يؤديها. "مكان بارد وجاف" (1998) جعله أبًا محبًا، و"العودة إلى الجنة" (1998) صوره كرجل عليه أن يتخذ قرار حياة أو موت لإنقاذ صديق، و"كلاي بيجونز" (1998) صوره على أنه شخصية مثيرة للاهتمام. قاتل متسلسل. منذ ذلك الحين كانت أدواره في المقام الأول في الأفلام الكوميدية مثل المدرسة القديمة (2003)، دودجبول: قصة مستضعف حقيقية (2004)، المحطمون الزفاف (2005)، و تراجع الأزواج (2009).
كانت هذه تفاصيل خبر فنسنت فون لديه جذور لبنانية وكان مهتماً بالمسرح .. إكتشفه ستيفن سبيلبرغ وأطلقه الى العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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