بالفيديو- أبطال مسلسل "حق عرب" يحتفلون بانتهاء التصوير

ميرنا وليد - بيروت - أعلن السيناريست محمود حمدان مؤلف مسلسل "حق عرب" عن انتهاء التصوير تزامناً مع عرض الحلقة 18 من المسلسل الذي يعرض حاليا خلال موسم دراما رمضان 2024.

وشارك حمدان متابعيه عبر حسابه الرسمي، مقطع فيديو من كواليس الاحتفال بانتهاء التصوير.

وظهر في مقطع الفيديو أبطال العمل ومن بينهم الممثل المصري أحمد العوضي، وهم يحتفلون على وقع أغنية تتر المسلسل "ابن أبوه" للفنان أحمد شيبه.

يذكر أن مسلسل "حق عرب" حقق نجاحاً كبيراً منذ عرض أولى حلقاته، وتصدر الترند.

والعمل من إخراج إسماعيل فاروق، وبطولة عدد كبير من الممثلين من بينهم: أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، سلوى عثمان، دينا فؤاد، وليد فواز، أحمد عبدالله محمود، أحمد صيام، وغيرهم.



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