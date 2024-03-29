مؤلف “المداح” يدافع عن مشاهد الجن في “المداح”.. تؤذي الجمهور؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل، دعوات تطالب بعدم مشاهدة مسلسل “المداح”، الذي يُعرض منه الجزء الرابع هذا الموسم الرمضاني، بطولة حمادة هلال، ويجسّد فيه شخصية الشيخ صابر المداح، الذي يخوض حرباً مع الجن والشياطين، وفي نهاية كل جزء ينجح في الانتصار عليهم.

تكهّن البعض أنّ المشاهد التي تظهر فيها قبيلة الجن والشياطين، من الممكن أن تؤذي من يشاهدونها، كما تسبّبت الأغنية المستخدمة خلال الأحداث “لاقيناك حابس”، في إثارة الرعب لدى الجمهور، وأكّد كثيرون أنّها ترنيمة تمّ اقتباسها من أحد كتب السحر والشعوذة، وفي حال سماعها أو ترديدها أو تشغيلها في المنزل، ستؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها.

ردّاً على هذا الجدال وتوضيح حقيقة احتواء مسلسل “المداح” على طلاسم وترانيم، من الممكن أن تؤذي الجمهور، أكد الكاتب أمين جمال، مؤلف المسلسل في تصريحات صحفية، أنّه لا صحة لما يُقال، فهدفهم من البداية تقديم عمل فني مشوق لتسلية الجمهور، متسائلاً عن سبب عدم تأثير الأعمال الأجنبية التي تستعرض مثل هذه القصص، على الجماهير في مختلف دول العالم، وعدم إثارتها الجدل مثلما يحدث.

مؤلف “المداح”، شدّد على أنّ المسلسل لا يحتوي ترانيم أو تعويذات، وإلاّ كانت أضرّتهم كفريق عمل بدلاً من الجمهور، فهم أول من تعرّضوا إليها واستمعوا إليها، مشيراً إلى أنّ طبيعة الجمهور هي الميل إلى الرعب والاستماع إلى القصص المرعبة، ورغم إعلان خوفهم منها لكنهم يرغبون في مشاهدتها.

أمين جمال، أوضح أنّهم كل عام ومع نهاية الموسم، يواجهون مثل هذه الإشاعات ورغم نفيّها إلاّ أنّها تتكرّر، ورداً على المتسائلين عن وجود نية لتقديم جزء خامس أم أنّهم سيكتفون بالنجاحات التي حققتها الأجزاء الأربعة، قال إنهم ينشغلون حالياً في الجزء الرابع، والتفكير في هذا الأمر مبكر للغاية.

كما نوّه في نهاية حديثه، إلى أنّ أغنية “لاقيناك حابس”، التي أثارت رعب الجمهور، ليست تعويذة كما أشيع، لكنها أغنية عادية اقتُبست كلماتها من مصطلحات دارجة في الوجه القبلي، قد يكون سبب عدم ألفتها على أسماع الجمهور وراء خوفهم منها.

“المداح” يشارك في بطولته بجانب حمادة هلال كل من: فتحي عبدالوهاب، سهر الصايغ، خالد سرحان، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، صبحي خليل، دياب، حمزة العيلي، صفاء جلال، هلا السعيد، ومحمود عامر.