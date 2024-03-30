هيفا وهبي بإطلالة أنيقة.. وسعر حقيبتها خيالي

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور لأحدث إطلالاتها.

وخطفت هيفا الأنظار بإطلالتها الأنيقة، إذ ارتدت عباءة واسعة شفافة باللون الأبيض، ومزودة بريش عند الأكمام، من تصميم رغدة شبر.

وأكملت هيفا إطلالتها بحقيبة يد لامعة من "Gucci " يصل سعرها إلى 4900 يورو. وانتعلت حذاء كعب عال لامع.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هيفا تسريحة شعر بسيطة، إذ تركته منسدلاً على كتفيها، واختارت مكياجاً ناعماً، يرتكز على إبراز العيون، ووضعت أحمر شفاه بلون حيادي.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع صور هيفا، وأبدوا إعجابهم بأناقتها وإطلالتها.



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