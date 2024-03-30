شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبي تستعد لطرح أغنيتين باللهجتين المصرية والخليجية بتوقيع فهد الزاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة اللبنانية نوال الزغبى تسجيل أغنيتين جديدتين إحداهما مصرية والثانية خليجية، ليتم طرحهما خلال الأيام المقبلة، وكتب كلمات الأغنيتين فهد الزاهد.

الأغنية المصرية تحمل عنوان "قصر الشوق"، من كلمات فهد الزاهد، وخالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، أما الأغنية الخليجية تحمل عنوان "القدر والشوق"، من كلمات فهد الزاهد أيضا وخالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع محمد عباس.

ويتجدد التعاون بين النجمة اللبنانية نوال الزغبى وفهد الزاهد بعد النجاح الكبير الذى حققاه سوياً فى عدة أغانى أخرها "فخامة معاليك"، التى حققت أكثر من 25 مليون مشاهدة على اليوتيوب، ومن المتوقع طرح الأغنيتين الجديدتين بعد عيد الفطر.

وطرحت مؤخرًا نوال الزغبى أغنية "فخامة معاليك"، حيث صورت كليب الأغنية في لبنان، تحت قيادة المخرج فادي حداد، من كلمات خالد ڤرناس وألحان ياسر نور وتوزيع وميكس هاني ربيع وماستر ماهر صلاح وتقدمها نوال الزغبى بستايل غنائي جديد باللهجة الخليجية من حيث اللحن والتوزيع الموسيقي.

وطرحت نوال الزغبى آخر أعمالها الغنائية بعنوان "ريتو" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتطبيقات والمنصات الموسيقية المختلفة، والأغنية من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سيلمان، توزيع عمر صباغ، إخراج فادي حداد.

واحتفلت مؤخرًا النجمة نوال الزغبى، بطرح أغنيتها الجديدة "أنا مش بتساب"، عبر حسابها على تويتر، ونشرت مقطع فيديو من الأغنية التى تم تصويرها فى لبنان واستغرق التصوير يومين، الأول داخل الاستوديو والثانى على البحر وسط أجواء حماسية، لاسيما أن الأغنية تحمل الإيقاع الموسيقى السريع.