شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب: ميرنا جميل ممثلة متعددة المواهب وفاكهة دراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة ميرنا جميل شخصية "سامية حلويات" في مسلسل بيت الرفاعي بخفة ظل تجعلها "فاكهة" المسلسل وصانعة البسمة الصافية في كل حلقة من حلقاته بما تقدمه من أداء يتناسب مع طبيعة الشخصية التي تقدمها لفتاة من منطقة شعبية، وتعمل في مجال التجميل، ولكنها تتمتع بصفات بنت البلد الجدعة الشهمة التي تحب الدكتور ياسين "أمير كرارة" فتقف بجانبه حتى النهاية.

الفنانة ميرنا جميل رأيتها أول مرة وهي تمثل في مركز الإبداع الفني لدي المخرج خالد جلال في مسرحية "بعد الليل"، وتوقعت وقتها أنها سيكون لها مستقبل في عالم التمثيل لأنها موهوبة وتمتلك الكثير من أدوات الممثل، فهي تمثل وتغني وتجيد تقديم الاستعراضات، بالإضافة لكنها تمتلك الحس الكوميدي وهذا بالمناسبة نادر جدًا في الوسط الفني أن تكون الممثلة جميلة وكوميديانة إلا استثناءات معينة.

ميرنا ممثلة وبالبلدي كده "قمشاتها واسعة" لذلك سيكون لها مستقبل أكبر وستعتلي قمة النجومية النسائية، إذا منحت الفرصة التي تتناسب مع قدراتها وإمكانياتها فهي مازالت لديها الكثير كممثلة، وساحة النجومية النسائية خالية حاليًا وتنتظرها إذا توافر لديها النص الجيد والمنتج الواعي المغامر والمخرج الذي يعرف كيف يخرج طاقاتها ومواهبها المتنوعة .

يعرض مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 8، بطولة النجم أمير كرارة على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل بيت الرفاعي من بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان