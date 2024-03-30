شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 20.. حسن الصباح يرفض طلب "بن سيحون" الزواج من إلينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 20 من مسلسل الحشاشين طلب زيد بن سيحون الزواج من إلينار رئيسة الجوارى، حيث ذهب إلى حسن الصباح وأخبره أنه يرغب فى الزواج منها إلا أن الأخير رفض تماماً مؤكداً أن ذلك يهدم نظام القلعة المبنى على نظام محدد، وأكد له أن يؤجل ذلك حتى يشنوا حربا جديدة ويختار من السبايا وقتها ما يحلو له.

الأمر أغضب زيد بن سيحون – أحمد عيد – وأبدي غضبه أمام الصباح الذى هدده وانفعل عليه أنه حالة تكرار تجاوزاته عليه الحذر من غضبه.

شهدت الحلقة الـ 20 من مسلسل الحشاشين مراقبة أحمد عيد لـ سوزان نجم الدين أثناء خروجها من غرفة برزك أميد وشكه فيهما، وأخبرها بذلك، كما أكد له على أنه يحبها، إلا أنها أخبرته أنها بلا قلب، كما أخبرته أنه يعطلها عن القيام بمهامها فى القلعة بما يفعله بسبب هواجسه.

وذلك بعدما بدأت الحلقة الـ 20 من مسلسل الحشاشين باسم "ابن المؤذن" وهى الحلقة التى بدأت باستنكار سوزان نجم الدين – الينار – لأمر برزك أميد لها بعد قتل نورهان التى تلعب دورها سارة الشامى، وذلك بعدما علمت بأنها ذهبت خلسة لترى يحيى حبيبها، وفور علمها قررت قتلها ولكن برزك أميد رفض.

شهدت الحلقة 19 من مسلسل الحشاشين تمكن سارة الشامى من الذهاب خلسة من أجل مشاهدة يحيى حبيبها السابق، وذلك بمساعدة صديقة لها من الجوارى، وهو ما حصل بالفعل إلا أن سوزان نجم الدين علمت فى نهاية الحلقة بما حصل، وبالتالى قد تقتلها هى الأخرى.

وكانت الحلقة 19 شهدت مؤامرة من ميرنا نور الدين على كريم عبد العزيز – حسن الصباح – حاولت فيها وضع السم فى العشاء له بعدما أخبرت ابنتهما بالذهاب إليه وإخباره بأنها سامحته على قتله ابنهما، وقررت أن تتناول العشاء معه.

الأمر الذى لم يصدقه حسن الصباح وشكّ فى الطعام وأمر ابنته بالأكل منه، إلا أن ميرنا نور الدين صرخت ليخبرها أنه يعلم بأنها وضعت السم فى الطعام، وأنه يحبها وسعيد بدعوتها لها وسيظل فى انتظار دعوة أخرى منها، إلا أنها هددته وتوعدتها بأنها ستقتله.

كما شهدت الحلقة 19 ذهاب سوزان نجم الدين إلى غرفة برزك أميد لإخباره أن حلم الجنة فى خطر بعدما بدا على الشاب يحيى معرفته بالفتاة فى حلم الجنة، وأنها قتلتها، مؤكدة أن هذا خطر كبير على القلعة. ثم قابلت بعدها أحمد عيد أثناء خروجها من الغرفة ليوبخها، إلا أنها أخبرته بأنها كانت لغرض محدد عن برزك أميد.

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