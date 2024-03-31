عابد فهد ينتقد منسوب العنف في الدراما السورية… وعاميّة “الحشاشين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رفض النجم السوري عابد فهد منسوب العنف المرتفع في الدراما السوريّة خلال الموسم الحالي، مشدّداً على ضرورة بثّ الروح الإيجابية من خلال صورة البطل الحقيقي.

وقال خلال حلوله ضيف برنامج “تفاعلكم”، إنّ السباق الدرامي يوقع صنّاع الأعمال في هفوات عديدة بسبب حدّة المنافسة وضغط الإنتهاء من التصوير قبل العرض، ناصحاً بضرورة التراجع خطوة إلى الوراء، من أجل التفكير جيداً قبل طرح هذا العنف في المحتوى أمام الجمهور.

وشدّد فهد في معرض ردّه على أسئلة مضيفته الإعلامية سارة الدندراوي، على أنّ المجتمع السوري رغم الحرب والخراب، لا يقتصر على القتل والجرائم، وأنّ الواقعية الحقيقية تقتضي مراعاة الجانب الخيّر الموجود بحيزه الأكبر.

وحول استخدام اللهجة العامية في مسلسل “الحشاشين” القائم على شخصية “حسن الصباح” التي سبق أن قدّمها فهد في مسلسل “سمرقند”، رأى الأخير أنّ اللغة الفصحى أجدى للأعمال التاريخية، وأنّ “الحشاشين” وقع في خطأً فادح في هذا الإطار.

وأضاف: “بعدما سمعت بعض الانتقادات للمسلسل على “السوشيال ميديا” والصحف، شاهدت الحلقتين الأولى والثانية، والعمل فيه جهد إنتاجي كبير وصورة حلوة ونجوم، وكريم عبد العزيز بطل له اسمه الكبير وأدواره المتميزة وتاريخه”.

وتابع: “المخرج بيتر ميمي اختار هو والكاتب أن يكون العمل باللهجة المحكية المصرية، ربما لأنّ الكثير من العائلات المصرية والمشاهدين لم يعتادوا على اللغة العربية الفصحى، لكن أنا مع استخدام الفصحى وبخاصة في الأعمال التاريخية، لأنّها تعطي للعمل طابعه الحقيقي، وللفصحى موسيقاها وتأثيرها وهي الأجمل”.

وتحدّث فهد عن مسلسله “نقطة انتهى”، لافتاً إلى تقديمه بسبب نوعية الدور المختلفة عمّا سبق له تقديمه. ونفى في الوقت عينه أن يكون امتداداً لمسلسل “النار بالنار” من جهة قضية النازحين السوريين إلى لبنان التي كانت في الأول أساسية، وفي الثاني لمحة عابرة. ولفت إلى أنّ شخصيته في العمل تسير تحت مقولة أنّ الاعتراف بالذنب يؤدي إلى الخلاص.