في حفل مميز أقامه غازي الذيابي لوالده بمناسبة عيد الفطر، تمت مشاركة عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في الفيديو الذي يظهر لحظة إهداء غازي الذيابي سيارة لكزس موديل 2024 لوالده. وأثناء ذلك، ذكر المصور أسماء المشاهير مثل المطيري والشهراني وسعيد بن فوزان.
وفي تعليق مفاجئ، رد والد غازي على المصور قائلاً: “هؤلاء المشاهير ليسوا إلا مغرضين، لا يتبعون غازي ولا يهتمون به. وإذا رحل غازي، فبالله عليهم سيتخلون عنه وينسونه تمامًا.”
تجدر الإشارة إلى أن غازي الذيابي قام بإهداء والده سيارة لكزس موديل 2024 في حفل جمع قروب غازي وعدد من الضيوف المدعوين. تلك اللحظة المميزة رسمت الابتسامة على وجه والده وأظهرت الحب والتقدير بينهما. ومع ذلك، تبقى تعليقات والد غازي تلك تعكس رؤيته الشخصية حول المشاهير وعلاقتهم بابنه.
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كانت هذه تفاصيل خبر تصريح صادم من والد غازي الذيابي: ذولي مغير يتبعون غازي لا مشاهير ولا شي وان راح غازي ولله ليحطون بسطة على طريق الهدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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