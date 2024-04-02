خالد سليم بملامح متغيرة جدًا في أحدث ظهور له… فقدان وزن أم عملية تجميل؟ (شاهد)

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 أبريل 2024 03:52 مساءً - رد الفنان خالد سليم، على التعليقات التي تساءلت حول حقيقة خضوعه لعملية تجميل في الفترة الأخيرة، من خلال حسابه على إنستجرام.

وأعاد خالد سليم نشر تعليق مضمونه: «مين ده هو خالد سليم عامل عملية تجميل ده كل ملامحه متغيرة»، ليرد عليه بـ أيقونات الضحك.

خالد سليم يرد على تساؤلات خضوعه للتجميل

وبدا الفنان خالد سليم، بشكل متناسق ومثالي في الجيم وهو يخضع لـ تدريبات رياضية داخل صالة التدريب

أحدث تصريحات خالد سليم

كان كشف الفنان خالد سليم، عن تعرضه للتنمر بسبب وزنه الزائد من قبل أصدقائه وأشخاص مقربين منه، خصوصا بعد أن وصل وزنه إلى 130 كيلو.

وقال خالد سليم خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج كتاب الشهرة الذي يقدمه الإعلامي اللبناني علي ياسين عبر فضائية الجديد: “وصل وزني 130 كيلو.. عارف لما تحاول أنك تضحك الناس على شخص بسبب وزنه أو شكله في ناس عملت معايا كده عملوني مهزأة علشان طولي مع وزني كان ملفت والتنمر خلاني أبكي بس مش قدام حد غير زوجتي”.

وأوضح خالد سليم، أنه كان متواجدا في حفل عيد ميلاد أحد الأشخاص وبعدها وجد مجموعة من الأشخاص يسخرون منه ويتنمرون عليه بشكل هستيري وبعدها غادر المكان وذهب لمنزله ليتناول الطعام بشكل هستيري.

واستكمل خالد سليم: “أول ما روحت البيت دخلت المطبخ وقعدت أكل وأعيط وزوجتي دخلت عليا وقالتالي أوعى تعمل كده وكبر دماغك.. هي كانت سند لي وقررت بيني وبين نفسي أبطل عادات غلط بعملها زي إني أشيل الكورتيزون من جسمي وده صعب جداً”.

وأشار خالد سليم، إلى أنه كان يأخذ حبتين من الدواء لإنقاص وزنه في اليوم وهو أمر خطير ولا ينصح أحد أن يفعل مثلما فعل ذلك، كاشفاً عن تعرضه لوعكة صحية منذ شهر كما أنه يؤمن بالحسد لأنه مذكور في القرآن الكريم.

واختتم خالد سليم، إلى أنه أجرى فحوصات طبية في وقت سابق على كتفه الأيمن بعد تعرضه لحالة من الشلل، حيث تبين أن هناك تمزق في إحدى العضلات بالأربطة وبعدها حدث انتفاخ فضلاً عن عدم تحرك قدمه الأيسر.

خالد سليم يكشف تفاصيل مرض والدته

كما كشف خالد سليم تفاصيل مرض والدته، مشيرًا إلى أنه أصيب برهاب الموت بعد فقدان والده، وقال “بعدما فقدت الوالد ابتدينا ناخد بالنا من ماما فبقينا نعمل ليها فحوصات طول الوقت فاكتشفنا المرض فكانت صدمة لينا كلنا بس كان لازم نكتم تعبـنا عشان هي متتـعبش بس”.

وتابع : “هي كانت أقوى مننا وقالت أنا عيشت كويس فلو دي هتبقا نهايتي أنا راضيه واستأصلت ثديها بس الحمد لله وابتدا التعب يبان على وشها شكلها كبر بس لسة زي القمر”.

ودخل خالد سليم في حالة من البكاء والانهيار على الهواء أثناء الحديث عن مرض والدته.

آخر أعمال خالد سليم في السينما

وكان آخر أعمال الفنان خالد سليم، بطولة مسلسل “جروب الماميز” مع الفنانة دينا فؤاد، وليد فواز، هبه عبد الغني، نورهان، رباب ممتاز، أماني كمال، والإخراج ل أحمد صالح، وسيناريو وحوار مى سعد، ريم يوسف، سمر طاهر، ودعاء عبد الوهاب أشرفت على الكتابة، ويتكون المسلسل من 15 حلقة في إطار إجتماعي.

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