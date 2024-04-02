شكرا لقرائتكم خبر عن البلان ممازحا عمر الخيام: خايف بعد العلم ده كله اسمك يتكتب على زجاجة خمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الـ 22 من مسلسل الحشاشين الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2024، حديث بين عمر الخيام الشخصية التى يقدمه الممثل نيقولا معوض، وصديقه صهبان البلان الشخصية التي يقدمها الممثل محمد يوسف عن كير من الأمور منها الفلسفة، والطريقة التي يحكمون بها.



وانتهى النقاش بينهما بـ مزاح من البلان لـ عمر الخيام قائلا:" والله انا خايف بعد كل العلم اللى شاغل بيه نفسك ده يتكتب اسمك على زجاجة خمرة".

كما شهدت الحلقة 22 من مسلسل الحشاشين مشهدا مميزا من قبل الفنان أحمد عيد خلال أحداث مسلسل الحشاشين الذى يلعب فيه شخصية زيد بن سيحون، حينما أخبر ابن الحافظ قائد القلعة المحاصرة من قبل السلاجقة لتبعيته للحشاشين أنهم عليهم اللجوء للحل الذى لا يخيب أبداً.

وهو حل عمل مناظرة تجمعهم بالسلاجقة وعلمائها من شأنها أن تطيل وقت الحصار وتدخلهم في متاهة راهن على قبولها من جانبهم لأن الموقف حساس بالنسبة للسلاجقة الذين سيروا أنهم لابد من الموافقة على المناظرة.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان



البلان



الحشاشين