فن ومشاهير

بعد إصابتها بالسرطان.. شانين دوهيرتي تبيع مقتنياتها لمساعدة والدتها: “كنت أحلم بذلك”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعمل الممثلة الأميركية شانين دوهيرتي على ترتيب ممتلكاتها ومساعدة والدتها بعد وفاتها. في التفاصيل، تعاني نجمة “بيفرلي هيلز، 90210” من سرطان الثدي في المرحلة الرابعة وأدركت أهمية ترتيب ممتلكاتها لتسهيل العملية على والدتها. 

وفي حلقة من برنامج “Let’s Be Clear” الإذاعي، شاركت دوهيرتي قلقها من الصعوبات التي قد تواجه والدتها بعد رحيلها وأشارت إلى رغبتها في تقديم الدعم وتسهيل الأمور لها.

وبدأت الممثلة في تنظيم ممتلكاتها والتفكير في التبرع ببعض الأغراض أو بيعها لتجنب وضع والدتها في مواجهة عبء كبير بعد وفاتها. 

علاوة على ذلك، قررت دوهيرتي التخلي عن حلمها في العيش في منزلها في ولاية تينيسي ورعاية الخيول، وبدأت في التخطيط لبناء ملاذ للخيول التي تم التخلي عنها أو تعاني من العجز.

هذه الخطوة تأتي بعد قرارها بالتخلي عن الممتلكات غير الضرورية التي جمعتها على مر السنين، وذلك في إطار الاستعداد لأي ظروف مستقبلية. 

وقالت وهي تبكي: “كنت أحلم بذلك”. بالرغم من أن دوهيرتي تعبر عن حزنها لترك حلمها، إلا أنها تتجه نحو مرحلة جديدة في حياتها مع التركيز على تأمين مستقبل والدتها وتقديم الدعم لها في الأوقات الصعبة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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