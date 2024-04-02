شكرا لقرائتكم خبر عن بدون سابق إنذار الحلقة 8.. ليلى في مواجهة مع والدتها بعد سنوات من الفراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل بدون سابق إنذار، مواجهة نارية بين النجمة عائشة بن أحمد "ليلى"، والنجمة حنان سليمان، التي جسدت دور والدتها، بعد أن تركتها لسنوات طويلة استغنت فيها عنها بسبب الكثير من المشاكل الأسرية مع والدها، لتعيد والدتها التواصل بها من جديد بعد علمها بمرض الطفل عمر.

وسبق وشهدت الحلقات الأولى من المسلسل الكثير من الأحداث المتسارعة التي بدأت بمرض ابن مروان وليلى بالسرطان ليكتشفوا بعد ذلك انه ليس ابنهم بعد اجراء التحاليل الوراثية، لتبدأ عملية البحث عن ابنهما الحقيقي وسط اهتمامهم بطفلهم عمر.

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.



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ليلي ووالدتها



مشهد ليلي مع والدتها