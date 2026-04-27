سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يهاجم هدفنا السعري – توقعات اليوم – 27-04-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-04-27 02:40AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر الإيثيريوم (ETHUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل السعر إلى مستوى المقاومة 2,400$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مدعوماً بتداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسبه ولو بشكل مؤقت في الفترة القريبة المقبلة.

