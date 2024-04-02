شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 23.. رياض الخولى يطلق سيمون بعد معرفته قصة ابنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 23، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثاً مختلفة، حيث تحدث "إسماعيل الغول" رياض الخولى مع زوجته "سميحة" سيمون، ليحاول فهم اخفائها لابنها "معتز" منذ زواجهما.

وأخبرته "سميحة" بأنها تزوجت عندما كان عمرها 16 عاماً، وأنجبت "معتز" وعند عملها في الميناء وقتما تعرفت عليه كانت ما زالت متزوجة، ولكن انفصلت عنه عندما قررت الزواج منه، ولم يسمح والد "معتز" أن يتركه معها، لحين بحث "معتز" عنها وعثر عليها، وقررت إخفاء أمره لأنه لن يرضى به.

وقام "إسماعيل" بتعنيفها، حيث تأكد من أن "سميحة" حاولت هي وابنها في السيطرة على كل أمواله، لتخبره بأنه كان أفضل من ابنه "ياسين" وكان سندا له في الشغل وفى المشاكل وفى كل شيء، ليقوم "إسماعيل" بتطليقها.

وشهدت الحلقة 23 من مسلسل صيد العقارب، قيام "ولاء" مي القاضي بطعن "معتز" بالسكين ببطنه أثناء خروجه من غرفة "سميحة" سيمون، بعد سماع تسجيل صوتى يجمع بينهما، كما كشفت الحلقة عن مفاجأة بعد صريخ "سميحة" بأنه ابنها، والذى كان أمراً مفاجئا لكل المشاهدين.

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