"الزوج المقهور والمسيطرة" رامز يسقبل حمدي الميرغني وزوجته إسراء عبد الفتاح "رامز جاب من الأخر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تعرض مساء اليوم حلقة جديدة من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر" تقديم الفنان رامز جلال ويعرض على قناة "Mbc مصر" عقب أذان المغرب.

واستقبل رامز حمدي والميرغني وزوجته إسراء عبدالفتاح ووصف إسراء بأنها "خاربه بيته"والمسيطرة والمقهورة.

ويستضيف البرنامج عدد من ضحايا رامز جلال هذا الموسم، من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، سمية الخشاب، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.