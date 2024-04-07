بالفيديو- صلاح عبد الله يشارك كواليس تصوير "العتاولة" إلى جانب أحمد السقا و طارق لطفي

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري صلاح عبد الله مقطع فيديو عبر حسابه الخاص ظهر فيه من كواليس تصوير مسلسله "العتاولة" الذي يعرض في شهر رمضان الحالي، و ظهر إلى جانبه الممثلان المصريان أحمد السقا و طارق لطفي، وذلك أثناء تصوير أحد المشاهد التي تجمعهم.



و في وقت سابق، تحدث الممثل المصري صلاح عبد الله عن رأيه بالنقاب وإرتداء بناته له.

وقال صلاح عبد الله: "يعني إيه أبقى غير قادر على تمييز الرجل من الست لو دخلوا بيتي، أو لو قابلتهم في الشارع والنور مقطوع في المنطقة أو وأنا طالع السلم، ودي حصلت وأنا صغير. قناعتي حتى الآن هي إن النقاب كتلة من السواد، وليس زيا إسلاميا والله أعلم. هتبقى مشكلة، وممكن أحاول أقنعها ترتدي الحجاب وتكون محتشمة، لكن ليس لهذه الدرجة وبدون مبالغة، وهذه ليست طريقة تربيتي لبناتي لأني مؤمن بالحرية".

كلام صلاح عبد الله جاء خلال استضافته في برنامج "حبر سري"، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر قناة القاهرة والناس.

