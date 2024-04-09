شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بقينا اتنين الحلقة الأخيرة.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل بقينا اتنين الحلقة 15والأخيرة، بطولة شريف منير و رانيا يوسف على قناة CBC، في تمام الساعة 12 منتصف الليل والإعادة 6:30 صباحاً والعادة الثانية 11:15 صباحاً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

وشهدت الحلقة 14 من مسلسل بقينا اتنين، اعتراف رانيا يوسف بفشلها في تربية الأولاد، وقررت أن تسلم الأولاد إلى والدهما شريف منير، وتسافر إلى مكان آخر، وأباظة يرفض سفرها، وعدم الذهاب إلى أي مكان آخر.

يخطط سيف حبيب ريم في فكرة رجوع رانيا يوسف لشريف منير مرة أخرى حتى يتم زوجهما، وأكد سيف لريم بأن والديها يحبون بعضهم البعض.

شريف منير يقرر البعد عن حبيبته ندي، بعد أن اعترف لها بأنها عرفته عيوبه وعرف يعالجها، وتأسف لها عن عدم التكملة معها، بسبب أنه في صدمة ما بعد الطلاق، ويؤكد لها بأنه ستزوج بشاب أصغر منه في السن، ويعترف بحبه لياسمين ولا يتمكن من نسيانها.

مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي فى موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضى، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، انتاج K media.

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