ميغان ماركل تطلق علامتها التجارية رسمياً في هذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد ميغان ماركل للكشف أكثر عن علامتها التجارية ” American Riviera Orchard” حيث من المتوقع أن تقوم دوقة ساسكس، التي تبلغ من العمر 42 عامًا، بإطلاق علامتها التجارية الجديدة في وقت لاحق من هذا الربيع بشكل رسمي.

وقد كشف مصدر مقرب من دوقة ساسكس لمجلة PEOPLE أن علامتها التجارية ستتضمن كل ما تحبه ميغان ماركل على المستوى الشخصي، ومنها كل ما يتعلق بالعائلة والترفيه والطهي إضافة إلى ديكورات المنازل.

كما قال المصدر : ” ميغان ترى أن اسم American Riviera Orchard مثاليًا. ويجعلها تشعر بالأصالة، وهي متحمسة لإطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بعلامتها التجارية”.

وأضاف المصدر :” “إنها متحمسة لأحدث مغامرة شخصية لها، هذا شيء كانت ترغب بالقيام به منذ مدة طويلة، وهي متحمسة لمشاركة أسلوبها والأشياء الي تحبها.”

وكانت ميغان ماركل قد قدمت أيضًا مؤخرًا أوراقًا للحصول على علامة تجارية لاختصارات أعمالها الجديدة، وستتضمن العلامة التجارية الجديدة الخاصة بزوجة الأمير هاري الصابون والكريمات وزيوت الاستحمام والجل والملح.

وتعتزم أيضًا ميغان بيع الزيوت العطرية، وأجهزة التعطير بالقصب، والبخور، والمستحضرات البيطرية غير الطبية للعناية بالحيوانات الأليفة مثل شامبو الحيوانات، بحسب الدايلي ميل.

وكشفت الوثائق التي تم تقديمها في مكتب البراءات والعلامات التجارية الأمريكي عن طلب لتسجيل علامة تجارية لشعار الشركة.

وأطلقت الدوقة ميغان ماركل علامتها التجارية التي تحمل اسم مقر إقامتها مع زوجها الأمير هاري في كاليفورنيا بشكل غير رسمي مؤخراً.

وفور الإعلان عن العلامة التجارية تم فتح موقع إلكتروني وصفحة خاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” تحمل اسم “أميريكن ريفييرا أوركارد American Riviera Orchard”.

اللافت أن هذه العلامة التي كشف عنها المتحدث الرسمي باسم ميغان ماركل للإعلام، أطلقت من دون أي تمهيد سابقاً.