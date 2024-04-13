ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة المصرية دينا الشربيني الأنظار بإطلالتها الأخيرة.

وظهرت دينا بإطلالة رائعة خلال حلولها ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس.

وارتدت دينا "توب" باللون الأبيض، مع بنطلون بقصة واسعة باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بـ "Vest " من نوع الشبك من تصميم "Dior" يبلغ سعرها 1500 يورو.

وتزينت دينا بمجهرات ثمينة، إذ اختارت عقد فخم فضي مطعم بالذهب على شكل زهرة اللوتس، يبلغ سعره 7450 دولار.

ومن الناحية الجمالية، اختارت دينا تسريحة شعر بسيطة، غذ تركت شعرها منسدلاً على كتفيها بطريقة مموجة، مع فرق جانبي، واعتمدت مكياجاً ناعماً أبرز ملامحها.



كانت هذه تفاصيل خبر دينا الشربيني بإطلالة بسيطة وسعرها خيالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.