شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل بيت الرفاعى على قناة DMC بدءًا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل بيت الرفاعى على قناة دى إم سى الساعة الثامنة مساءً، وهو بطولة النجم أمير كرارة اليوم في عرضه الثانى بعد نجاحه في موسم رمضان.

وشهدت الحلقة الحلقة الـ 30 والأخيرة من مسلسل بيت الرفاعى الذى تم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it، ضمن دراما رمضان 2024، العديد من التطورات مع الوصول إلى نهاية الأحداث، حيث بدأت الحلقة بذهول فاروق "أحمد رزق" بعد ضرب زوجته رقية "ملك قورة" بالرصاص، ويبكى خاصة أنها هي حبه الأول والوحيد، من طفولتها وتزوجها بعد محاولات عديدة ورفض كل أسرتها.

ونقلت رقية إلى المستشفى في حالة صعبة جداً وفى نفس الوقت يتم القبض على ياسين "أمير كرارة" وفاروق، وإبلاغ يحيى "تامر نبيل" بما حدث لأخته، وكذلك بالقبض على أخيه وابن عمه ليذهب إلى القسم ويخبرهم بأن رقية توفيت وسط انهيار من ياسين.

اعترف فاروق أمام النيابة بقتله الخادمة نسمة التي كانت تعمل عندهم في المنزل، وكذلك اعترف بقتل عمه محمود الرفاعى "أحمد فؤاد سليم"، وليس أي أحد آخر وأنه مستعد للحساب على كل ما فعله، ويذهب يحيى إلى قسم الشرطة كمحامى عن شقيقه ياسين "أمير كرارة" وينتابهم حالة من القلق بأن يغير فاروق أقواله ووقتها سيستمر ياسين في السجن، ولكن يقابلهما فاروق داخل القسم ويطمئن ياسين ويؤكد له بأنه لن يغير أقواله، حيث إن اعترافات فاروق تجعل ياسين بريئا من كل التهم التي وجهت له.

واستكملت أحداث الحلقة الـ 30 والأخيرة من مسلسل بيت الرفاعى بالتحقيق مع فاروق وياسين أمام النيابة، ويصر فاروق على اعترافاته بقتل عمه محمود "أحمد فؤاد سليم" وعمه عبد الحميد "سيد رجب" ونسمة الخادمة، بل ويؤكد أنه ارتكب كل هذه الجرائم بنفسه حتى يبرئ والدته ناهد التي قتلت عبد الحميد ومساعده عجوزة الذى قتل نسمة.

أما ياسين فيكشف أنه لم يكن يخطط للهروب ولكن شعر بأنه من الممكن أن يستطيع إثبات براءته وهو خارج السجن، كما أوضح سبب تواجده في مكان حدوث جريمة قتل عبد الحميد، بأن كمين كان منصوب له من عايدة وفاروق، الذى أوصى ابن عمه ياسين "أمير كرارة" بأن يربى ابنه معه حتى يعلمه المبادئ التي عاش عليها بعيداً عن العائلة وتجارتهم فى الآثار في تصرف غير متوقع، لاسيما أن فاروق حارب ياسين طوال الأحداث وحاول توريطه في كل القضايا.

المشهد ينتقل إلى المحكمة ويحاول محامى فاروق إرجاعه عن اعترافاته ولكنه يصر على موقفه، ليسأله ياسين عن سبب اعترافه على أمور لم يفعلها، ليرد فاروق بأنه دفن كل الأدلة الأخيرة بقتل نسمة وعبد الحميد، وسيكون صعبا إثبات براءته في القضايا الأخرى التي فعلها بنفسه.

مسلسل بيت الرفاعى من بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.



