شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار: الأداء الكوميدى الأقرب لقلبى ومن يؤدونها قليلون فهى منحة إلهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت الفنانة انتصار، على سخرية الفنانة سلوى خطاب، عن دورهما في مسلسل "المعلم"، بعد قولها: " قتلتك خلصنا منك يا انتصار"، قائلة: "أنا هفضل دُرتك على طول".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، : "أحسنوا اختيار الدرتين، وكان الزوج طارق النهري محتار بينهما، وكان في سيطرة جامدة جدا على البيت"، موضحة أن الأقرب لقلبها هو الأداء الكوميدي لأن من يؤدونها قليلون جدا وهي منحة من الله.

وتابعت الفنانة انتصار: "مشهد القتل هو أصعب مشهد في مسلسل المعلم، ولكن الفنانة كوميديانة لم تكتشف على الشاشة ويعترف بها أنها كوميديانة".