سفير الأغنية الخليجية الرويشد يواصل علاجه في ألمانيا بعد أزمته الصحية.. وكشف اخر التطورات

أعلنت قناة “روتانا لايف” أن الفنان عبدالله الرويشد يواصل رحلة علاجه في ألمانيا بعد التعرض لأزمة صحية مؤخرًا.

وأوضح حساب “روتانا لايف” على موقع إكس، في تغريدة مصحوبة بصورة للرويشد، أن “سفير الأغنية الخليجية عبدالله الرويشد يستكمل رحلة علاجه في ألمانيا، سائلين المولى له الصحة والعافية، وأن يعود لمحبيه في القريب العاجل.”

يُذكر أن الرويشد قد غاب عن حفلات عيد الفطر بسبب المرض الذي أجبره على الابتعاد عن الساحة الفنية، رغم تطمينات المقربين منه بشأن صحته.