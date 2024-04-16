أعلنت قناة “روتانا لايف” أن الفنان عبدالله الرويشد يواصل رحلة علاجه في ألمانيا بعد التعرض لأزمة صحية مؤخرًا.
وأوضح حساب “روتانا لايف” على موقع إكس، في تغريدة مصحوبة بصورة للرويشد، أن “سفير الأغنية الخليجية عبدالله الرويشد يستكمل رحلة علاجه في ألمانيا، سائلين المولى له الصحة والعافية، وأن يعود لمحبيه في القريب العاجل.”
يُذكر أن الرويشد قد غاب عن حفلات عيد الفطر بسبب المرض الذي أجبره على الابتعاد عن الساحة الفنية، رغم تطمينات المقربين منه بشأن صحته.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير الأغنية الخليجية الرويشد يواصل علاجه في ألمانيا بعد أزمته الصحية.. وكشف اخر التطورات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.