شكرا لقرائتكم خبر عن مروة صبرى تكشف تفاصيل حالة شقيقتها عبير صبرى ونقلها للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الإعلامية مروة صبرى تفاصيل الحالة الصحية لشقيقتها الفنانة عبير صبرى بعد تعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات، قائلة في تصريحات لـ"الخليج 365": "الفنانة تعانى من ارتفاع الضغط، حيث وصل إلى 190، وتشعر برعشة كبيرة، وحاليا متعلق لها محاليل بناء على أمر الأطباء، وأتمنى من الله أن يشفيها وأن تقوم بالسلامة".

وتعرضت الفنانة عبير صبري لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات، حيث نشرت على خاصية ستورى إنستجرام صور خلال تواجدها فى المستشفى.

وشاركت عبير صبرى مؤخرا فى فيلم "ليلة العيد" بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

فيلم "ليلة العيد" تدور أحداثه في اطار اجتماعى، حيث يتحدث عن قهر المرأة بشكل عام، خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.