شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر تطلق مسابقة صور نادرة للفنانين على صفحتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الفنانة نهال عنبر مسابقة ترفيهية للجمهور خلال صفحتها على انستجرام، وتقوم المسابقة على نشر صور في مرحلة الطفولة للفنانين، وجاءت أولى الصور صورتها وهى صغيرة وعلقت عليها: هنبتدى المسابقة بصورة مين دى؟.





وروت مؤخرا الفنانة نهال عنبر، تفاصيل دورها في مسلسل بدون سابق إنذار، قائلة: "دوري حلو في المسلسل ودوري يتمحور في الأم المصرية اللي هي حما وأم وأم لمرات أولادها وهي أمهم كلهم وحفيدها بالنسبة لها حاجة مهمة والأحداث التالية جامدة جدا".

وأضافت نهال عنبر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، على القناة الأولى، أنها تجسد دور ناظرة مدرسة وخرجت معاش وسيدة متدينة جدا، متابعة: "هي ساتيل الأم المصرية المتدينة اللي بتحب أولادها وهي ربت وكبرت وهي سعيدة في حياتها، وبحب جدا أدوار الأم وقصة المسلسل مكتوبة حلوة جدا والموضوع حلو وشدني".

وتابعت: "آسر ياسين من الشخصيات المحترمة وعمل مشهد عالمي في المسلسل في حلقة امس، والمسلسل مباراة تمثيل جامدة والاخراج يتحدث عن نفسه وهايل وقصة حلوة، ومبسوطة بفكرة ال15 حلقة وبتكون مركزة"، مشيرة إلى أنهم ما زالوا في التصوير.