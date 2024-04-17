عائشة بن أحمد توجّه رسالة دعم إلى هؤلاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّهت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد رسالة إلى الأمهات اللواتي يعاني أحد أبنائهن من الإصابة بمرض السرطان بعد تجسيدها هذا الدور في مسلسل “بدون سابق إنذار”، الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي.

وتحدثت عائشة عن الصعوبات التي واجهتها خلال التصوير، مؤكدةً أن مشاهد المستشفى كانت الأصعب، موجهةً حديثها الى كل أم لها ابن مصاب بالسرطان، قائلةً: “هنّ قويات جداً وكنّ يساعدننا وليس نحن، وقد أعطاهن الله قوة وصبراً كبيرين، وكنّ “يطبطبن” عليَّ، وأنا أحييهن على شجاعتهن وصبرهن الطويل، وهذا ليس سهلاً أبداً، وربّنا يشفي كل مرضانا”. وأضافت: “التصوير كان مُرهقاً وصعباً جداً، وخاصة مشاهد المستشفى، ففي كل يوم بكاء وتعب نفسي”.

مسلسل “بدون سابق إنذار” يتكوّن من 15 حلقة، وهو بطولة: آسر ياسين، عائشة بن أحمد، نورا شعيشع، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، مريم الخشت…، ومن تأليف ألما كفارنة وإخراج هاني خليفة، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، حول قصة “ماجد” و”ليلى”، وهما زوجان ينتظران مولودهما الأول ويتعرضان للكثير من الأزمات.

وكانت في وقت سابق قد وثقت بفيديو زيارتها لمستشفى علاج السرطان في مصر، وحاولت مساندة الأطفال ودعمهم عاطفياً ومدهم بالقوة.