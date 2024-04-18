الدراما التركية تسيطر من جديد.. 4 مسلسلات تُعرض في موسم الصيف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رافعةً شعار بيت الدراما التركية، تقدّم قناة MBC4 خلال موسم الصيف أربعة مسلسلات تجمع بين الدراما والأكشن والكوميديا والرومانسية، ضمن فترةً تنطلق في تمام الثامنة مساءً، يُعرض تِباعاً مسلسلان جديدان هما الدراما الاجتماعية المؤثرة “أنا أم”، إضافةً إلى الجزء الثاني المرتقب من مسلسل الأكشن والرومانسية “العائلة” بأحداثه الجديدة ونجومه المحبّبين، وعلى رأسهم كيفانش تاتليتوغ المعروف عربياً باسم “مهند”.

وفي تمام التاسعة من كل مساءً، يتواصل تباعاً عرض حلقات جديدة من مسلسلَي “فريد” بأجوائه الرومانسية وأحداثه الدرامية الشيّقة التي تبدأ من مسقط رأس عائلة “كورهان” في مدينة عنتاب، و”أسرار البيوت” الذي يمزج بين الأكشن والكوميديا وتدور أحداثه في مدينة اسطنبول خلف جدران منازل إحدى أكثر العائلات ثراءً ونفوذاً وسطوة.

أربعة مسلسلات تقدّم مختلف أنماط الدراما ومشاربها