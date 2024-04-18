الأمير وليام يعود إلى مهامه الرسميّة للمرة الأولى منذ تشخيص إصابة كيت بالسرطان

يعود ولي العهد البريطاني، الأمير وليام إلى أداء مهامه الرسمية لأول مرة منذ تشخيص إصابة زوجته الأميرة كيت ميدلتون بمرض السرطان الشهر الفائت، وذلك من خلال زيارة رسمية بدأ بها اليوم الخميس الى جمعية خيرية تهتم بتوزيع الأغذية بعد قضاء عطلة عيد الفصح بجانب زوجته وأطفاله.

ومن المقرر أن يزور وليام جمعية”Surplus to Supper” الخيرية لتوزيع فائض الطعام، حيث سيشارك في إعداد الوجبات وإيصالها الى شاحنات التوصيل.

نذكر ان الأمير وليام ونجله الأمير جورج حضرا معًا مباراة كرة قدم لفريقهما المفضّل، يوم الخميس الفائت في أول ظهور علني لهما منذ إعلان كيت عن إصابتها بالسرطان، حيث تمّ التداول بأكثر من صورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي لهما أثناء مشاهدة اللعبة. وقد ظهر الأمير وليام وهو يبتسم ويصفّق في مدرجات “فيلا بارك” بعد فوز فريقه المفضّل.

وقد أمضى وليام عيد الفصح الى جانب كيت وأولاده.

نذكر ان كيت أعلنت عن إصابتها بالسرطان الذي تم اكتشافه في اختبارات ما بعد جراحة كبيرة خضعت لها في البطن وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته صفحة القصر الملكي البريطاني الرسمية حيث قالت كيت ان الخبر شكّل لها صدمة كبيرة لكنها تعمل على مواجهته بدعم من عائلتها وزوجها واولادها.

يذكر ان الملك تشارلز، الذي يقوم بواجبات رسمية بسيطة خلف جدران القصر، ظهر بشكل علني في قداس عيد الفصح منذ الإعلان عن تشخيص إصابته أيضاً بالسرطان في بداية شباط/فبراير الماضي.