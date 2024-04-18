بالفيديو: الفنانة الكويتية ليالي دهراب تهاجم مؤلف مسرحية صنع في الكويت بعد استبعادها

انتقدت الفنانة الكويتية ليالي دهراب الكاتب جاسم الجلاهمة بعد استبعادها من مسرحية “صنع في الكويت”.

وفي مقطع فيديو، قالت دهراب: “أرى أن جاسم الجلاهمة قد قام بأفعال غير صادقة ومضللة”، وأضافت: “أنا أحترم جمهوري وأتمنى أن يحترموني عندما أقدم عملاً جيدًا، وأن يشيروا إلى جودته”.

وتابعت قائلة: “أود أن أعتذر للجميع وأقول إنني آسفة، وأعتذر مسبقًا إن لم تتمكن المسرحية من العرض بعد عيد الفطر”.

يجدر بالذكر أن ليالي دهراب قد نشرت فيديو سابق أكدت فيه أنها تم استبعادها من المسرحية التي تعرض لمدة 7 ساعات يوميًا، بسبب عدم قدرتها على المشاركة في إحدى العروض بسبب التعب. ورد الجلاهمة على ذلك، قائلاً إن عرض المسرحية 7 مرات يوميًا أمر طبيعي، حيث يعمل الموظفون لمدة 7 ساعات في المكاتب.

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