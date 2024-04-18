شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا شكرت أحلام رجال الإنقاذ في الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة الإماراتية أحلام، رسالة شكر لرجال الإنقاذ، بعد هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في العديد من المناطق، شملت أمطاراً قوية ورياحاً شديدة.

وكتبت أحلام عبر حسابها على تويتر، قائلة:"شكرا رجال الطوارئ شكرا رجال وزاره الداخلية وشرطة دبى شكرا رجال الدفاع المدني في كل الامارات شكرا لجميع بلديات الدولة وهيئة الطرق والمواصلات في دبي شكرا رجال الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وشكراً لهيئة ومياه دبي شكرا لمطاردي الامطار من مركز العاصفة شكرا لكل شخص ترك بيته وأسرته وبقى على رأس عملة لتخفيف آثار المنخفض الجوي على الدولة شكرا لكم من القلب".

وكانت الإمارات قد عاشت يوما تاريخيا، بعد هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949، فقد شهدت الدولة أحوالا جوية متقلبة، شملت أمطاراً قوية ورياحاً شديدة، أطلق عليها منخفض الهدير بحسب حساب مركز العاصفة لمراقبة الطقس والتغير المناخي.

ثم بدأت الحياة تعود تدريجيا بعد أن انحسرت العاصفة، بنهاية يوم أمس الأربعاء، دعت السلطات الإماراتية إلى الابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه، وتفادي الخروج إلا للضرورة.

ومنخفض "الهدير" ترجع تسميته إلى المصطلح العلمي والذى يعنى رفع الصوت وتكراره بشكل مميز، ويشير إلى الأصوات العالية والصاخبة. ويُستخدم هذا المصطلح لوصف العديد من الأصوات، بما في ذلك صوت الرعد وغليان السوائل في الأوعية، وحتى صوت الحمام.