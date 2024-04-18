أصبح شابا.. شاهد نجل شاعر المليون نايف زياد بن نحيت يُثير الإعجاب في أحدث ظهور

تم توثيق مقطع فيديو متداول مشهور على منصة سناب شات يظهر نايف زياد بن نحيت، ابن الشاعر زياد بن نحيت الذي اشتهر بعد فوزه بمسابقة “شاعر المليون”.

في الفيديو، الذي نشره المرشد السياحي حمد النومان، ظهر نايف وهو يرتدي الثوب الأبيض والشماغ. وأبدى النومان إعجابه الواضح بنايف، مشيرًا إلى موهبته الشعرية التي برزت خلال دراسته في كلية الملك عبد العزيز الحربية.

هذا الظهور المميز لنايف زياد بن نحيت، وهو ما زال في مرحلة المراهقة، يأتي بعد شهرة والده الشاعر والفائز بمسابقة “شاعر المليون”، مما يُثير توقعات بأن نايف قد يرث موهبة والده ويحقق نجاحات مماثلة في المستقبل.