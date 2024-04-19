المنافسة في صالح الجمهور.. مخرج "حق عرب" عن المقارنة بين أحمد العوضي ومحمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

رد المخرج إسماعيل فاروق، على الجدل المثار حول مقارنة الفنان أحمد العوضي بطل مسلسل "حق عرب"، بالنجم محمد رمضان، في تقديم دور البطل الشعبي.

وقال "فاروق"، في لقائه ببرنامج "شو في ما في"، على تلفزيون "عمان"، اليوم الخميس، إنه قبل ظهور محمد رمضان كان هناك نجوم يجسدون دور البطل الشعبي في المسلسلات الدرامية والأفلام السينمائية، متابعًا: "مفيش حد بياخد من حد، هو بيحصل تنافس بين الأبطال، والنجم الجديد في المشهد بيبقى عنده الشغف إن هو يبقى ناجح وياخد شريحة الجمهور لحسابه علشان هو ده طموحة، والنجم اللي قبله طل وناجح وعنده شريحة كاملة عايز يفضل محافظ عليها".

وأضاف: "العوضي ورمضان هما الاثنين بيتنافسوا مع بعض وكل ده في صالح الجمهور، ده بيقدم أحسن ما عنده وده بيقدم أحسن ما عنده، ومش عيب إن يبقى جمهور العوضي هو جمهور محمد رمضان، أنا في الآخر هتفرج على نجمين ناجحين تمامًا".

وأخرج إسماعيل فاروق، مسلسل "حق عرب"، من بطولة أحمد العوضى، وفاء عامر؛ رياض الخولي؛ دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصرى، محمد أحمد ماهر؛ كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ابراهيم السمان؛ عايدة فهمي؛ أشرف طلبة؛ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان.

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