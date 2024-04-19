شكرا لقرائتكم خبر عن كارولين عزمى: حق عرب أهم تجارب حياتى ووضعنى فى مكانة أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبرت الفنانة كارولين عزمى مسلسل حق عرب الذى شاركت في بطولته خلال موسم دراما رمضان الماضى أهم تجربة في حياتها الفنية ونقلتها نقلة كبيرة في مشوارها موضحة:"أنا لا أتعجل ولا أذهب وراء أي دور يأتينى ولكن حق عرب سيجعلنى أركز أكثر من الخطوة المقبلة أن يكون الدور أقوى من أنغام".

وأضافت كارولين عزمى في تصريحاتها لـ"الخليج 365" بأنها بعد تقديم شخصية أنغام في مسلسل حق عرب، شاهدت ثقة الجمهور فيها وسعادتهم بها لافتة:" الناس كلها يسألونى عن الجديد وأنهم ينتظرونى وأكنهم يتعرفوا عليّ من جديد، ولذلك شعرت أن أى خطوة أقبل عليها في الفترة المقبلة لابد أن أكون مركزة فيها ومؤمنة بها بشكل تام مثلما آمنت بأنغام في حق عرب".

وتابعت كارولين بأن لديها تطلعات كبيرة في الأدوار خلال القترة المقبلة خاصة بعدما شهد العامين الأخيرين تصاعد كبير من ناحية طبيعة وحجم الأدوار التي قدمتها قائلة:"أرى أن كل دور أقدمه يضيف لى ويضعنى في مكانة أعلى وحدث ذلك معى في أبو العروسة والإختيار 3 وبطولة حكاية 5 حلقات في مسلسل في كل أسبوع حكاية، وجاءت أنغام في حق عرب لتضعنى مكانة أفضل وأعلى بكثير وذلك ما سأعمل عليه في الفترة المقبلة.

مسلسل حق عرب تم عرضه في شهر رمضان الماضى وهو من بطولة: أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، كارولين عزمى، وليد فواز، دنيا المصري، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

تدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار شعبي تشويقي حول عرب السويركي (أحمد العوضى) الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ألا وهو أنه ابن الشخص الذي يعمل عنده وهو عبد ربه (رياض الخولي) دون أن يعلم الثنائي بحقيقة الأمر، إلا أن عداوة تحدث بينهما قد تجعل السر الذي تخفيه صباح (وفاء عامر) زوجة عبد ربه تبوح به حتى تحقن الدماء بين الابن ووالده، وكذلك الحفاظ على سمعتها.



كارولين عزمي



الفنانة كارولين عزمى بشخصية انغام فى حق عرب