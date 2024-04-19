شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين تنعي الفنان صلاح السعدني: ترك بصمة كبيرة مع الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، الفنان الكبير صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا اليوم، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان الراحل وللشعب المصري، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وقالت النقابة في بيانها فقدنا اليوم قامة فنية كبيرة قدم عدد من الأعمال الفنية، وترك بصمة كبيرة مع الجمهور بالشخصيات الذي قدمها في مشواره .

يذكر أن الراحل الفنان صلاح السعدني تمتع بموهبة كبيرة وقدرة على تقمص شخصيات التي تحمل تركيبة نفسية مختلفة، وخاصة في التليفزيون ومن أبرز أعماله "ولسه بحلم بيوم" ، "وقال البحر " ، "يوميات جاب الله" ، "في قافلة الزمان"، "يوميات نائب في الأرياف "، "ينابيع النهر"، "هذا الرجل "، "قصر الشوق" .

قدم السعدني أيضًا مسلسلات "حلم الجنوبي "، "سنوات الشقاء والحب " ، "أهل الدنيا " ، "شعاع من الأمل" ، "الناس في كفر عسكر" ، "للثروة حسابات أخرى"، "حارة الزعفراني " ، "نقطة نظام "، "الباطنية" ، "بيت الباشا "، "الإخوة الأعداء "، "القاصرات".