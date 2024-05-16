رابح ماجر في حواره لـ الخليج 365: كنت أتمنى اللعب لـ بايرن ميونيخ.. ولهذا السبب لم ينجح العرب في أمم إفريقيا الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار : نهى خورشيد

كرة القدم لا تخلو من الأساطير العربية التي كتبت فصولها الخاصة في تاريخ الساحرة المستديرة، ومن هذه الأسماء البارزة رابح ماجر الذي يعد من أفضل اللاعبين في تاريخ الجزائر وأول لاعب عربي يتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأ ماجر مسيرته الكروية مع نادي نصر حسين داي، ثم بعدها خاض مسيرة حافلة مع أكثر من فريق، وعلى رأسهم بورتو البرتغالي وفالنسيا الإسباني و راسينج كولومب الفرنسي.

وفي السطور القادمة يكشف ماجر عن رأيه في مستوى المنتخب المصري وتوقعه للمدير الفني الوطني للفراعنة والأسباب الحقيقة وراء فشل العرب في أمم إفريقيا الأخيرة.

فيما يلي نص الحوار....

في البداية كيف ترى كرة القدم العربية خلال الفترة الأخيرة؟ وهل أصبحت المنتخبات العربية في مستوى بعيد عن المنافسة على البطولات؟

نعم أرى الكورة العربية في مستوى جيد، وفي تطور كبير والدليل على ذلك تتويج المنتخب القطري ببطولة آسيا الأخيرة، وهو خير دليل على أن المنتخبات والكرة العربية في تطور وتقدم إلى جانب الطفرة الكبيرة التي يشهدها الدوري السعودي الذي يضم لاعبين من مختلف أنحاء العالم أعطوا للبطولة قيمة ودافعة قوية لكي تصبح المنافسة على مستوى عال .

ما سر تقدم الكرة في المملكة العربية السعودية؟

إن السبب الرئيسي لتطور الكرة السعودية هو الاهتمام الكبير الذي تقوم به وزارة الرياضة، والعاملين كلهم على هذا الملف إلى جانب وجود كوكبة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ما السبب الحقيقي وراء فشل المنتخبات العربية في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة؟

بكل صراحة، وفي رأيي أن دائما ومنذ سنوات طويلة من الصعب جدا أن تنجح المنتخبات العربية في القارة السمراء، وبحكم خبراتي المتواضعة، فإنني شاركت رفقة المنتخب الجزائري في 6 نهائيات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، لكننا لم ننجح في الفوز خارج أرضنا وداخل إفريقيا السمراء وذلك؛ نظرًا لتطلبها بذل مجهود كبير ولياقة بدنية عالية وحضور قوي للاعبين، في ظل أن اللاعبين الأفارقة لا يتأثرون بالطقس والرطوبة والحياة اليومية كونهم يعتادون اللعب في مثل هذه الظروف على عكس اللاعبين العرب.

ما هو أفضل منتخب عربي في رأيك؟

حتى الآن المنتخب المصري هو الوحيد الذي نجح في التتويج ببطولة إفريقيا خارج دياره؛ لأنه يمتلك سياسية منظمة، ويسير بطريقة جيدة في إفريقيا كما يمتلك أكثر من لاعب يلعب في البطولة المحلية المصرية، ويشاركون مع فرقهم في البطولات الإفريقية المختلفة كدوري الأبطال والكونفدرالية، وهذا الأمر ذكي جدا من جانب المسؤولين بالمنتخب.

ما رأيك في مستوى الفراعنة خلال الفترة الأخيرة؟

المنتخب المصري يبقى دائما من المنتخبات القوية حتى لو تراجع مستواه في السنوات الأخيرة، وخصوصا في كأس الأمم كوت دارفور 2024 وكذلك نسخة 2019، والتي نظمتها مصر، وخسر الفراعنة اللقب وقتها بعدما كان المرشح الأول للبطولة، ولكنه ظهر بمستوى متواضع جدا، أعتقد الآن أنه مع مدرب قدير حسام حسن الذي أتمنى له لتوفيق كله.

كيف ترى تولى حسام حسن تدريب مصر؟

حسام حسن يستحق أن يتولى تدريب المنتخب المصري فهو لاعب كبير لاعب قدم الكثير للمنتخب والكرة المصرية، يجب على الجميع والجماهير الوقف بجانبه ودعمه، أتوقع أن يتغير مستوى المنتخب على يده، وسيعود إلى مكانته الطبيعة.

ما هو الأفضل لمحمد صلاح الاستمرار في ليفربول أم خوض تجربة جديدة؟

محمد صلاح قدم الكثير لليفربول، وأصبح من أبرز اللاعبين في الدوري الإنجليزي، وقدم خدمات كبيرة للريدز وللفريق، الآن يوجد سوء تفاهم بينه وبين يورجن كلوب وهو ما يمكن أن يدفعه لخوض تجربة جديدة مع فريق أوروبي، أو ينضم إلى الدوري السعودي لما لا، ولكن القرار يرجع إليه في نهاية الأمر.

ما هي أفضل المحطات التي أثرت في مسيرتك الكورية؟

من أكثر المحطات المؤثرة في مسيرتي الكروية وهو فترة تواجدي مع المنتخب الجزائري وكذلك بدايتي مع فريق راسينج باريس، والذي يعتبر أول تجربة احترافية لي في عام 1983، وحققت إنجازات كبيرة أيضا مع نادي بورتو، إضافة إلى مسيرتي ثقلاً كبيراً التتويج بالبطولات المحلية والكؤوس المحلية ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، كذلك أن لاعباً محظوظاً للوُجود في فريق كبير أتاح لي الفوز وتحقيق هذه الإنجازات.

ما هو النادي الذي كنت ترغب في الانضمام إليه؟

كنت أتمنى اللعب في صفوف بايرن ميونخ، وتُعُوقِد معي بالفعل موسم 1988، وانتقلت منه إلى صفوف إنتر ميلان لمدة 3 سنوات بعد جلسة بين مسؤولي الناديين، وبعدها أُعْلِن عن انضمامي على نحو رسمي، ولكن الإصابة التي تعرضت لها في أثناء تواجدي في فالنسيا منعتني من تحقيق حلمي مع النيراتزوري.

كيف ترى المنافسة بين أندية الدوري المصري؟ ومن هو أفضل ناد في رأيك؟

الدوري المصري يسير بشكل جيد، والموسم الحالي مليء بالمفاجآت بعد تصدر بيراميدز جدول ترتيب المسابقة حتى الآن، ولكن رغم ذلك سيبقي الأهلي نادي كبير وفريق الإنجازات، فهو يوجَد في المركز السادس، ويتبقى له عدد كبير من المواجهات، وأتوقع أن يعود ويتصدر.

تابعت مباراة الأهلي والإسماعيلي بالجولة الـ21، والتي جمعتهما على ملعب الدروايش، وفاز بها المارد الأحمر بهدفين نظيفين، وهذا يثبت قوة الأهلي ونجاح الإدارة الفنية للسويسري مارسيل كولر، فهو يعرف عملاً وأتمنى له التوفيق والمزيد من الإنجازات.

ما رأيك في زين الدين بلعيد ومسألة انضمامه إلى الأهلي؟

زين الدين بلعيد لاعب ممتاز ومدافع ومازال صغير، وأتوقع أن يكون إضافة قوية للأهلي في حال إتمام التعاقد معه.

هل سينجح الزمالك في التتويج بكأس الكونفدرالية الأفريقية؟

الزمالك يسير بمستوى جيد حتى الآن وهو فريق كبير له تاريخ وأتمنى لجوزيه جوميز النجاح والتتويج بالكونفدرالية مع الأبيض.

من المرشح للتويج بلقب دوري أبطال أوروبا؟

ريال مدريد الأقرب للتتويج بدوري أبطال أوروبا، الفريق يقدم مستويات ممتازة حتى الآن بالبطولة، ويستحق أن يكون البطل لهذا العام.

بالحديث عن ذكرياتك مع دوري أبطال أوروبا. من اللاعب العربي التي تتمنى تتويجه بدوري أبطال أوروبا؟

أتمنى أن أشاهد جميع اللاعبين العرب يشاركون في البطولات الأوروبية، وأن يحققوا لقب دوري الأبطال كما شاهدنا محمد صلاح ومحرز فهم سفراء للدول العربية الآن.