رابح ماجر لـ "الخليج 365": أتمنى أن يكون جميع اللاعبين العرب مثل محمد صلاح ومحرز

محمد اسماعيل - القاهرة - تمنى الجزائري رابح ماجر نجم فالنسيا وبورتو السابق تتويج جميع اللاعبين العرب ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال ماجر في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" : "أتمنى أن أشاهد جميع اللاعبين العرب يشاركون في البطولات الأوروبية، وأن يحققوا لقب دوري الأبطال كما شاهدنا محمد صلاح ومحرز فهم سفراء للدول العربية الآن".

وعن توقعه لبطل دوري أبطال أوروبا قال :"ريال مدريد الأقرب للتتويج بالبطولة، الفريق يقدم مستويات ممتازة حتى الآن ، ويستحق أن يكون البطل لهذا العام".

وسبق وأن توج ماجر صاحب الـ65 عاماً بلقب دوري أبطال أوروبا مع بورتو البرتغالي بعد الفوز على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة (2-1) في موسم 1986-1987.