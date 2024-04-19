شريهان تكشف عن صور نادرة مع صلاح السعدني: "قامة وقيمة فنية مصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل النجمة شريهان استعادة ذكرياتها مع الفنان الكبير صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز 81 عامًا.

ونشرت "شريهان" صور نادرة جمعتها بالفنان الراحل عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" ونعته قائلة: "يارب الجنة وبراد الجنة ولباس الجنة وطعام الجنة وشراب الجنة وبيوت الجنة وضياء الجنة وصحبة الجنة ورؤية خالق الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون في قامة وقيمة كبيرة فنية مصرية محترمة، كبيرة صلاح السعدني وعظيمة وخالص عزائي إلى أسرته الكريمة، البقاء لله".

وأكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لمصراوي، خبر وفاة الفنان صلاح السعدني.

صلاح السعدني من أبرز نجوم الفن المصري، قدم على مدار مشواره الفني الطويل عددا كبيرا من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، من أشهر مسلسلاته: أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، رجل في زمن العولمة، الناس في كفر عسكر، الأصدقاء، وجع البعاد، الزوجة أول من يعلم.

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