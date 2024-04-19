بالصور- بكاء غادة عبد الرازق في حفل زفاف نجل شقيقتها في الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة غادة عبد الرازق بزفاف نجل شقيقتها "صلاح" والذي أقيم بمدينة الجونة وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

ونشرت "غادة" صور من كواليس حفل الزفاف، وظهر خلالها العروسين تغمرهما السعادة وحرصت على تهنئتهما وعلقت: "مبروك حبيبي صلاح مؤنس وصابرينا، أتمنى لكما حياة جميلة".

وشهد حفل الزفاف حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين إلى جانب عدد من نجوم الفن منهم الفنانة بوسي، الفنانة ديانا كرازون وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية مع "غادة" وتمنوا حياة سعيدة للعروسين.

وظهرت "غادة" بأحد مقاطع الفيديو وهي متأثرة ولم تتمالك دموعها فرحًا بزفاف نجل شقيقتها.

كما أعادت الفنانة ديانا كرازون نشر صورة جمعتها بغادة عبد الرازق عبر استوري حسابها على "انستجرام" وعلقت: "حبيبتي غادة ألف مبروك يا أجمل خالة في الدنيا وأجمل أم عريس يسريه حبيبتي وشكرًا على الدعوة الجميلة وربنا يسعدهم أحلى عرسان صلاح سابرينا".

وحلت الفنانة غادة عبد الرازق مؤخرًا ضيفة مع فريق عمل مسلسلها "صيد العقارب" في برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي وكشفت عن العديد من التفاصيل والكواليس الخاصة بشخصيتها في أحداث المسلسل وعن ردود أفعال الجمهور المصري والعربي.

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