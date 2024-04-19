الصور الأولى من حفل زفاف نجل الفنان محمد فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان محمد فؤاد بزفاف نجله عبد الرحمن مساء اليوم الجمعة وسط أجواء عائلية وحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين إلى جانب عدد من نجوم الفن والغناء والشخصيات العامة الذين حرصوا على الحضور وتهنئة "فؤاد" بزفاف نجله "عبد الرحمن" وذلك بأحد الفنادق الشهيرة في القاهرة.

وعقد نجل الفنان محمد فؤاد قرانه مطلع شهر مارس الماضي وسط حضور عدد من نجوم الغناء على رأسهم الفنان حميد الشاعري، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من كواليس عقد القران، وظهر خلالها "فؤاد" بجانب نجله وظل يصوره طوال الوقت وحرص على تهنئته وعروسه بالقبلات وسط تصفيق المتواجدين.

واحتفل الفنان محمد فؤاد بخطوبة نجله عبد الرحمن عام 2021 بمنزله في الساحل الشمالي.

وحل "فؤاد" ضيفًا مؤخرًا على برنامج "كلام الناس" تقديم الإعلامية ياسمين عز وحذر من إجراء عمليات الشفط لإنقاص الوزن قائلا: " نكدب ليه؟، قول أنا عملت عملية والدكتور ده شاطر وقول لو تعبت أوعوا تعملوها، وأنا متعودش أكذب وواحد صاحبي خدني عندنا دكتور وعملنا عملية شفط مرتين وكانت ولا ليها لازمة، وأول شهرين من بعد العملية صاحبي كان عاملها معايا وكل ما يشوفوا يقولوا خسيت كده ازاي يقولهم بروح الجيم، كنت أقوله احنا مش روحنا لدكتور وعملنا شفط يالا يا كداب".

يذكر أن اخر مشاركات الفنان محمد فؤاد الغنائية كانت بأغنية "معاك من أول يوم" وتخطت حاجز المليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

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