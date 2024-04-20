كلمات مؤثرة..نبيل الحلفاوي يودع صلاح السعدني: "اليوم ودعت جزء كبير من عمري"

محمد اسماعيل - القاهرة - ودع الفنان نبيل الحلفاوي صديقه الفنان الكبير صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز 81 عامًا.

ونشر "الحلفاوي" صورة أرشيفية للراحل صلاح السعدني عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" ونعاه برسالة مؤثرة قائلا: "اليوم ودعت جزءًا كبيرًا وجميلًا وعزيزًا من عمري، العمر يتآكل إن طال بنا العمر".

وشيع جثمان الراحل صلاح السعدني مساء اليوم من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام الذين حرصوا على الحضور وتقديم واجب العزاء ووداعه لمثواه الأخير.

وأعلن خبر الوفاة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

صلاح السعدني من أهم نجوم الوسط الفني، قدم على مدار مشواره الفني الطويل عدد كبير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، من أشهر مسلسلاته: أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، رجل في زمن العولمة، الناس في كفر عسكر، الأصدقاء، وجع البعاد، الزوجة أول من يعلم.

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