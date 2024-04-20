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ياسمين عز تكشف السر وراء رشاقة جورجينا بعد الولادة مع فيفي عبده

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محمد اسماعيل - القاهرة - حلت الفنانة ضيفة على برنامج "كلام الناس" تقديم ياسمين عز ويعرض على قناة "Mbc مصر".

وتطرقت "فيفي" عن العديد من الموضوعات منها علاقتها بنجوم الوسط الفني، وتواصلها مع جمهورها ومتابعيها من خلال السوشيال ميديا، إلى جانب كواليس أعمالها الفنية.

وتحدثت "ياسمين عز" خلال إحدى فقرات البرنامج عن "جورجينا" صديقة لاعب نادي النصر وعن رشاقتها بالرغم من إنجابها 4 أطفال من كريستيانو وعلقت على رشاقتها: جورجينا دي خلفت 4 عيال عارفة ايه اللي حصل بعد ما خلفتهم بطنها لزقت في ضهرها مفيش بطن، وانا شاكة في إيه أن بعد ما بتخلف آخر عيل بيقوم الدكتور في نفس العملية بيشهدلها وده بيحصل دلوقتي وهم عندهم التكنولوجيا والتقدم كله في أمريكا بقى وإسبانيا وفي كل حته".

وردت "فيفي" عن " على رشاقتها: "شوفتي بقى وانا بتكلم في الرقص وهي رياضية كمان وشوفي ماشية ازاي ماشاء الله، وبقى البطن في الضهر، والموضة اللي داخلة علينا هي المدملكة اللي زيي.

لترد عليها "ياسمين" مرة أخرى: "والله العظيم التخن عز للست من غير وذنود لا شيء".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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